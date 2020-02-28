Чемпионат Англии. «Лестер» уступил «Норвичу», «Ливерпуль» сыграет с «Уотфордом» в субботу 

Источник материала: Tribuna.com

В 28-м туре АПЛ «Лестер» в гостях сыграет с «Норвичем».

В субботу «Челси» встретится с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Уотфордом». В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», а проведет выездную игру против «Эвертона» .

Матчи «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесены, так как «Вилла» и «Сити» 1 марта сыграют в финале Кубка лиги.

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