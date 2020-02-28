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Чемпионат Англии. «Лестер» уступил «Норвичу», «Ливерпуль» сыграет с «Уотфордом» в субботу 

28.02.2020 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 28-м туре АПЛ «Лестер» в гостях сыграет с «Норвичем».

В субботу «Челси» встретится с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Уотфордом». В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», а «Манчестер Юнайтед» проведет выездную игру против «Эвертона».

Матчи «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесены, так как «Вилла» и «Сити» 1 марта сыграют в финале Кубка лиги.

Чемпионат Англии

28-й тур

Норвич – Лестер 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 70 Льюис.
НорвичКрул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Тетти, Маклин, Буэндиа, Дуда (Штиперманн, 87), Кэнтуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81).
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Чоудури (Ндиди, 67), Перес (Олбрайтон, 78), Прат (Тилеманс, 73), Мэддисон, Барнс, Ихеаначо.
Предупреждения:
Хэнли (53), Прат (62), Шмейхель (87).

 

Брайтон – Кристал Пэлас
Дата проведения
29 февраля, 15.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Челси
Дата проведения
29 февраля, 18.00, «Дин Корт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Саутгемптон
Дата проведения
29 февраля, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Бернли
Дата проведения
29 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Ливерпуль
Дата проведения
29 февраля, 20.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 

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