|
Чемпионат Англии. «Лестер» уступил «Норвичу», «Ливерпуль» сыграет с «Уотфордом» в субботу
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
В 28-м туре АПЛ «Лестер» в гостях сыграет с «Норвичем».
В субботу «Челси» встретится с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Уотфордом». В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», а «Манчестер Юнайтед» проведет выездную игру против «Эвертона».
Матчи «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесены, так как «Вилла» и «Сити» 1 марта сыграют в финале Кубка лиги.
Чемпионат Англии
28-й тур
- Дата проведения
-
28 февраля, 23.00, «Карроу Роуд»
- Гол:
-
1:0 –
70 Льюис.
Норвич –
Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Тетти, Маклин, Буэндиа, Дуда (Штиперманн, 87), Кэнтуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81).
Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Чоудури (Ндиди, 67), Перес (Олбрайтон, 78), Прат (Тилеманс, 73), Мэддисон, Барнс, Ихеаначо.
- Предупреждения:
-
Хэнли
(53), Прат
(62), Шмейхель
(87).
- Дата проведения
-
29 февраля, 15.30, «Фалмер»
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 28-м туре АПЛ «Лестер» в гостях сыграет с «Норвичем».
-
В «Чижовка-Арене» прошла эвакуация около 2 000 школьников
22:01, СТВ
-
Федута: Пенсионная реформа продолжится без Щеткиной. Но в том же духе
20:46, Партизан
-
Пресс-секретарь Минобразования о том, что школьников «гонят» на ЧЕ в Раубичи: «Участие ребенка во внешкольных мероприятиях — дело сугубо добровольное»
13:23, Tribuna.com
-
Ничего святого. Собрали лучшие шутки о коронавирусе в Беларуси из интернета
13:49, Tut.by
-
Президент - про зарплаты бюджетников: «Кому-то мало не покажется»
11:50, Tut.by
-
Погода на выходные и начало недели
17:42, Новости Дзержинска
-
Не подошли к пострадавшему без сознания. В Минске проверили навык водителей оказывать медицинскую помощь при ДТП
22:18, СТВ
-
Министр объяснил, есть ли запрет на плановую госпитализацию и посещения в больницах из-за коронавируса
19:24, Tut.by
-
«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»
23:18, СТВ
-
«Хочу прямо сейчас сдать анализы». Пассажир рейса, которым летел иранский студент, сам идет в больницу
12:26, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|