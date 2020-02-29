«Жальгирис» Баги выиграл Суперкубок Литвы

Источник материала: Tribuna.com

«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист , сегодня в рамках матча за Суперкубок Литвы одолел «Судуву» – 1:0.

Жальгирис – Судува – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Куклис

Отметим, что в начале этого года «Судува» проявляла интерес к 39-летнему белорусскому специалисту, однако клуб возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер.