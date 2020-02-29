|
«Жальгирис» Баги выиграл Суперкубок Литвы
29.02.2020 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист
Жальгирис – Судува – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 –
Отметим, что в начале этого года «Судува»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, сегодня в рамках матча за Суперкубок Литвы одолел «Судуву» – 1:0.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)