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Дмитрий Губерниев: «Хотелось бы побольше конкуренции на ЧЕ? Куда уж больше. Я очень доволен конкуренцией»

29.02.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев о чемпионате Европы в Раубичах.

- Хотелось бы побольше конкуренции? Или это логично, учитывая, что недавно чемпионат мира закончился?

– Слушайте, ну куда уж больше, если у нас, например, первую гонку выигрывает Бочарников, а проигрывают россияне, причем проигрывают вдрызг, то сегодня выигрывает Елисеев. И в такой борьбе. Я очень доволен конкуренцией. Хочу сказать, что ЧЕ – самодостаточный турнир.

Мы понимаем, что появление здесь Бо и Фуркада – это чрезмерная роскошь. Но сам по себе чемпионат очень важен.

Вы, белорусы, – молодцы. Что протянута рука помощи Эстонии и то, что есть трасса – это самое главное, – сказал Губерниев в эфире «Беларусь 1».

Чемпионат Европы. Спринт. Елисеев выиграл, Бочарников – 5-й, Смольский – 7-й

 
 
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