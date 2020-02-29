Дмитрий Губерниев: «Хотелось бы побольше конкуренции на ЧЕ? Куда уж больше. Я очень доволен конкуренцией»

Источник материала: Tribuna.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев о чемпионате Европы в Раубичах.

- Хотелось бы побольше конкуренции? Или это логично, учитывая, что недавно чемпионат мира закончился?

– Слушайте, ну куда уж больше, если у нас, например, первую гонку выигрывает Бочарников , а проигрывают россияне, причем проигрывают вдрызг, то сегодня выигрывает Елисеев . И в такой борьбе. Я очень доволен конкуренцией. Хочу сказать, что ЧЕ – самодостаточный турнир.

Мы понимаем, что появление здесь Бо и Фуркада – это чрезмерная роскошь. Но сам по себе чемпионат очень важен.

Вы, белорусы, – молодцы. Что протянута рука помощи Эстонии и то, что есть трасса – это самое главное, – сказал Губерниев в эфире « Беларусь 1 ».

Чемпионат Европы. Спринт. Елисеев выиграл, Бочарников – 5-й, Смольский – 7-й