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Дмитрий Губерниев: «Хотелось бы побольше конкуренции на ЧЕ? Куда уж больше. Я очень доволен конкуренцией»
29.02.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Телекомментатор
- Хотелось бы побольше конкуренции? Или это логично, учитывая, что недавно чемпионат мира закончился?
– Слушайте, ну куда уж больше, если у нас, например, первую гонку выигрывает
Мы понимаем, что появление здесь Бо и Фуркада – это чрезмерная роскошь. Но сам по себе чемпионат очень важен.
Вы, белорусы, – молодцы. Что протянута рука помощи Эстонии и то, что есть трасса – это самое главное, – сказал Губерниев в эфире «
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Дмитрий Губерниев: «Хотелось бы побольше конкуренции на ЧЕ? Куда уж больше. Я очень доволен конкуренцией»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев о чемпионате Европы в Раубичах.
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