|
Олег Иванов: «Победы с «Грифонами» и на Рождественских турнирах обеспечили Баскову практически «депутатскую неприкосновенность»
29.02.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор «Динамо»
«
«Косяки» превратились в «подвиги». Провалы – в «стратегию». А неуклюжие попытки исправить свои промахи – в «работу с молодежью на перспективу»...
Протекционизм,приспособленчество и некомпетентность – вот «вирусы», которые белорусскому хоккею жизненно необходимо «раскороновать». Иначе – «Вудкрофт» нам всем...» – написал Иванов в своем
Отметим, что Дмитрий Басков последнюю игру минского «Динамо» в регулярному чемпионате КХЛ против московских одноклубников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Иванов: «Победы с «Грифонами» и на Рождественских турнирах обеспечили Баскову практически «депутатскую неприкосновенность»
Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов раскритиковал работу генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)