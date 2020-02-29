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Олег Иванов: «Победы с «Грифонами» и на Рождественских турнирах обеспечили Баскову практически «депутатскую неприкосновенность»

29.02.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов раскритиковал работу генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.

«Победы с «Грифонами» в «Золотой Шайбе» и на «беспроигрышных» Рождественских турнирах обеспечили генеральному директору (Баскову – прим.) «зубров» практически «депутатскую неприкосновенность»...

«Косяки» превратились в «подвиги». Провалы – в «стратегию». А неуклюжие попытки исправить свои промахи – в «работу с молодежью на перспективу»...

Протекционизм,приспособленчество и некомпетентность – вот «вирусы», которые белорусскому хоккею жизненно необходимо «раскороновать». Иначе – «Вудкрофт» нам всем...» – написал Иванов в своем Instagram.

Отметим, что Дмитрий Басков последнюю игру минского «Динамо» в регулярному чемпионате КХЛ против московских одноклубников смотрел вместе с Николаем Лукашенко.

Тренировал команду президента и мог стать сменщиком Шапиро. Что нужно знать о новом гендире «Динамо»

 
 
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Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов раскритиковал работу генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.
 
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