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Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ. Рекорд «Арсенала» устоял
29.02.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Уотфорд» разгромил
Поражение прервало 44-матчевую беспроигрышную серию «красных» в чемпионате.
Команда тренера Юргена Клоппа упустила шанс побить рекорд
44 матча без поражений – это вторая по продолжительности серия в истории высшего английского дивизиона.
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«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» (3:0) в 22-м туре Премьер-лиги.
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