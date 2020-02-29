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Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ. Рекорд «Арсенала» устоял

29.02.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» (3:0) в 22-м туре Премьер-лиги.

Поражение прервало 44-матчевую беспроигрышную серию «красных» в чемпионате.

Команда тренера Юргена Клоппа упустила шанс побить рекорд «Арсенала». «Пушкари» не проигрывали на протяжении 49 туров подряд в 2003-2004 годах.

44 матча без поражений – это вторая по продолжительности серия в истории высшего английского дивизиона.

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«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» (3:0) в 22-м туре Премьер-лиги.
 
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