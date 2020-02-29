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Лукашенко поздравил Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе

29.02.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лукашенко поздравил Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире категории «Премьер» в катарской Дохе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось БЕЛТА, первую партию против экс-первой ракетки мира чешки Петры Квитовой белоруска провела очень уверенно, мощно подавала и выиграла со счетом 6:3. Во втором сете чешская теннисистка несколько активизировалась, но потом Арина Соболенко снова взяла инициативу в свои руки и победила с тем результатом 6:3. Встреча продолжалась 1 ч 10 мин.

На пути к финалу Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) поочередно победила эстонку Анетт Контавейт (22) — 7:5, 2:6, 7:5, гречанку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0, китаянку Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6, 6:3 и россиянку Светлану Кузнецову (46) — 6:4, 6:3.

Для Арины Соболенко это шестой чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире категории «Премьер»
 
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