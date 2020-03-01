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НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» примет «Калгари»
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Источник материала:
Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» – с «Филадельфией», «Флорида» примет «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 марта, 03.00, «Nationwide Arena»
-
0:1 – 1
Хорват ( Миллер, Петтерссон)
-
0:2 – 7
Петтерссон ( Миллер, Майерс)
-
1:2 – 10
Стенлунд (Нутиваара, Нэш)
-
1:3 – 21
Миллер (Стечер, Петтерссон)
-
2:3 – 52
Нэш (Веренски, Мюррей)
-
3:3 – 55
Веренски (Дюбуа, Стенлунд)
-
4:3 – 58
Бемстрем (Мюррей, Савар)
-
5:3 – 59
Нюквист (Гавриков, Фолиньо)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» – с «Филадельфией», «Флорида» примет «Калгари».
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