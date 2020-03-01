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НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» примет «Калгари»

01.03.2020 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» – с «Филадельфией», «Флорида» примет «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Филадельфия 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)
Дата проведения
1 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Нисканен (Сэнхайм, Обе-Кубел)
0:2 – 11 Кутюрье (Конекны, Ворачек)
0:3 – 17 Раффль (Грант)
0:4 – 21 Грант (Сэнхайм, Питлик)
1:4 – 32 Зибанежад (Деанджело, Панарин)
1:5 – 35 Конекны (Проворов, Ворачек)
2:5 – 45 Бучневич (Зибанежад, Деанджело)
3:5 – 52 Зибанежад (Хауден, Панарин)

 

Флорида – Калгари 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 00.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Годро (Джиордано, Линдхольм)
0:2 – 23 Лучич (Джиордано, Райан)
0:3 – 41 Броди (Годро, Джиордано)

 

Коламбус – Ванкувер 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)
Дата проведения
2 марта, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Хорват ( Миллер, Петтерссон)
0:2 – 7 Петтерссон ( Миллер, Майерс)
1:2 – 10 Стенлунд (Нутиваара, Нэш)
1:3 – 21 Миллер (Стечер, Петтерссон)
2:3 – 52 Нэш (Веренски, Мюррей)
3:3 – 55 Веренски (Дюбуа, Стенлунд)
4:3 – 58 Бемстрем (Мюррей, Савар)
5:3 – 59 Нюквист (Гавриков, Фолиньо)

 

Миннесота – Вашингтон 2:4 (3 период)
Дата проведения
2 марта, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Донато (Сутер)
1:1 – 7 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон)
1:2 – 10 Паник (Хагелин)
1:3 – 10 Овечкин (Ковальчук, Кузнецов)
2:3 – 13 Фиала (Хант, Сперджен)

 

Анахайм – Нью-Джерси 0:2 (3 период)
Дата проведения
2 марта, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Заха (Суббан, Братт)
0:2 – 23 Заха (Гусев, Братт)

 

Вегас – Лос-Анджелес
Дата проведения
2 марта, 06.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Рейнджерс» – с «Филадельфией», «Флорида» примет «Калгари».
 
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