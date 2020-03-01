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Хижинкова покидает пост пресс-секретаря  брестского «Динамо»

01.03.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря  брестского «Динамо» после трех с половиной лет работы в клубе.

Далее за взаимодействие со СМИ будет отвечать генеральный секретарь клуба Владимир Мачульский.

«Могла стать технологом, но после практики о заводе стараюсь забыть». Самая красивая сотрудница брестского «Динамо»

 
 
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Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря брестского «Динамо» после трех с половиной лет работы в клубе.
 
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