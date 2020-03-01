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Хижинкова покидает пост пресс-секретаря брестского «Динамо»
01.03.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря брестского «Динамо» после трех с половиной лет работы в клубе.
Далее за взаимодействие со СМИ будет отвечать генеральный секретарь клуба Владимир Мачульский.
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Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря брестского «Динамо» после трех с половиной лет работы в клубе.
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