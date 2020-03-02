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SEHA-лига. 1/8 финала. БГК против «Пекинского спортивного университета»
02.03.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК имени Мешкова проведет первую встречу в рамках 1/8 финала SEHA-лиги.
1/8 финала
Первый матч
Пекинский спортивный университет (Китай) – БГК имени Мешкова (Беларусь) – 4:8 (1 тайм)
2 марта, 18.15. Брест, ДС «Виктория»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Ответная встреча состоится 3 марта.
Отметим, что четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Вардар (С. Македония) – Нексе (Хорватия)
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Сегодня БГК имени Мешкова проведет первую встречу в рамках 1/8 финала SEHA-лиги.
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