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SEHA-лига. 1/8 финала. БГК против «Пекинского спортивного университета»

02.03.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК имени Мешкова проведет первую встречу в рамках 1/8 финала SEHA-лиги.

SEHA-лига

1/8 финала

Первый матч

Пекинский спортивный университет (Китай) – БГК имени Мешкова (Беларусь) – 4:8 (1 тайм)

2 марта, 18.15. Брест, ДС «Виктория»

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Ответная встреча состоится 3 марта.

Отметим, что четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Вардар (С. Македония) – Нексе (Хорватия)
Загреб (Хорватия) – Татран (Словакия)
Веспрем (Венгрия) – Войводина (Сербия)
Мотор (Украина) – Пекинский спортивный университет (Китай) / БГК (Беларусь)

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня БГК имени Мешкова проведет первую встречу в рамках 1/8 финала SEHA-лиги.
 
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