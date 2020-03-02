Николай Ходасевич: «Урал» подходит Золотову. Ему тяжелее было бы, если бы он перешел в брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о дебюте Николая Золотова за «Урал».

«Золотова недооценили зря, потому что Золотов провел очень классный матч. Золотов сделал очень правильный выбор, когда перешел в «Урал». «Урал» подходит Золотову. Там активный правый фланг, который подразумевает движение крайнего защитника вперед, кроссы в штрафную и так далее. А вот левый сосредоточен исключительно на оборонительной работе. Так было в «Урале» и до прихода Золотова. А теперь он просто попал на свое место и на свою позицию. И он провел очень качественный матч против Фернандеса.

Ему тяжелее было бы, если бы он перешел в брестское «Динамо», а он собирался переходить в брестское «Динамо». Или в другую лидирующую команду, которая исповедует другой стиль игры, в атаку. Таким образом, два крайних защитника должны подниматься высоко. А как раз Золотов принимает в атаке не настолько эффективное участие. Его сильная сторона – оборона», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .