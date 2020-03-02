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Николай Ходасевич: «Урал» подходит Золотову. Ему тяжелее было бы, если бы он перешел в брестское «Динамо»
02.03.2020 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Золотова недооценили зря, потому что Золотов провел очень классный
Ему тяжелее было бы, если бы он перешел в брестское «Динамо», а он собирался переходить в брестское «Динамо». Или в другую лидирующую команду, которая исповедует другой стиль игры, в атаку. Таким образом, два крайних защитника должны подниматься высоко. А как раз Золотов принимает в атаке не настолько эффективное участие. Его сильная сторона – оборона», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Урал» подходит Золотову. Ему тяжелее было бы, если бы он перешел в брестское «Динамо»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о дебюте Николая Золотова за «Урал».
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