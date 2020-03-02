|
Монтеррей (WTA). Первый круг. Говорцова против Доулхайд, Азаренко – Зиданшек
02.03.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первый день турнира в Монтеррее Ольга Говорцова (Беларусь,142 WTA) сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, 131), Виктория Азаренко (Беларусь, 56) поборется с Тамарой Зиданшек (Словения, 71). Для Азаренко это будет первый матч в сезоне.
Сетка
Abierto GNP Seguros
Монтеррей, Мексика
2 – 8 марта 2020
International
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день турнира в Монтеррее Ольга Говорцова (Беларусь,142 WTA) сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, 131), Виктория Азаренко (Беларусь, 56) поборется с Тамарой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)