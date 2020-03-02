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Монтеррей (WTA). Первый круг. Говорцова против Доулхайд, Азаренко – Зиданшек

02.03.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первый день турнира в Монтеррее Ольга Говорцова (Беларусь,142 WTA) сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, 131), Виктория Азаренко (Беларусь, 56) поборется с Тамарой Зиданшек (Словения, 71). Для Азаренко это будет первый матч в сезоне.

Сетка здесь.

Abierto GNP Seguros

Монтеррей, Мексика

2 – 8 марта 2020

International

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Ольга Говорцова (Беларусь)  Кэролайн Доулхайд (США)
3:6|6:2|6:1
Дата проведения
3 марта, 03.00
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь)  Тамара Зиданшек (Словения)
Дата проведения
4 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Мари Бузкова (Чехия)  Кристина Кучова (Словакия)
6:4|6:2
Дата проведения
2 марта, 19.00
Онлайн матча

 

Ребекка Петерсон (Швеция)  Катерина Козлова (Украина)
3:6|7:6|6:4
Дата проведения
2 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Яфань Ван (Китай)  Лара Аррубаррена (Испания)
6:4|6:4
Дата проведения
2 марта, 23.00
Онлайн матча

 

Астра Шарма (Австралия)  Нина Стоянович (Сербия)
6:4|6:4
Дата проведения
3 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Дата проведения
3 марта, 04.00
Онлайн матча

 

Эмма Наварро (США)  Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
3 марта, 05.30
Онлайн матча

 

Стефани Фогель (Швейцария)  Лейла Анне Фернандес (Канада)
Дата проведения
4 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Татьяна Мария (Германия)
Дата проведения
3 марта, 19.00
Онлайн матча

 

Ким Клейстерс (Бельгия)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
4 марта, 04.00
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды)  Варвара Флинк (Россия)
Дата проведения
3 марта, 19.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Данка Ковинич (Черногория)
Дата проведения
3 марта, 23.30
Онлайн матча

 

Анастасия Потапова (Россия)  Джулия Гатто-Монтиконе (Италия)
Дата проведения
4 марта, 03.00
Онлайн матча

 

Катерина Бондаренко (Украина)  Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
3 марта, 20.30
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США)  Надя Подорошка (Аргентина)
Дата проведения
3 марта, 19.00
Онлайн матча

 

 
 
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В первый день турнира в Монтеррее Ольга Говорцова (Беларусь,142 WTA) сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, 131), Виктория Азаренко (Беларусь, 56) поборется с Тамарой...
 
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