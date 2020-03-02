Монтеррей (WTA). Первый круг. Говорцова против Доулхайд, Азаренко – Зиданшек

Источник материала: Tribuna.com

В первый день турнира в Монтеррее Ольга Говорцова (Беларусь,142 WTA) сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, 131), Виктория Азаренко (Беларусь, 56) поборется с Тамарой Зиданшек (Словения, 71). Для Азаренко это будет первый матч в сезоне.

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Abierto GNP Seguros

Монтеррей, Мексика

2 – 8 марта 2020

International

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг