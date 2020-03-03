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НБА. «Майами» – «Милуоки», «Сан-Антонио» против «Индианы» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Майами» примет лидера чемпионата «Милуоки». «Сан-Антонио» дома сыграет против «Индианы».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
3 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (30 + 11 подборов),
Фурнье (13),
Эннис (10),
Фульц (7 + 10 передач),
Кларк (5) старт;
Росс (23),
Бамба (9),
Картер-Уильямс (5),
Айванду (3),
Огастин (2 + 7 передач),
Лоу (0),
Фрэйзер (0),
Берч (0).
- Портленд
-
Макколлум (41),
Трент (24),
Уайтсайд (16 + 13 подборов),
Ариза (11),
Энтони (10 + 8 подборов) старт;
Хезоня (10 + 9 подборов),
Саймонс (9),
Свэниган (4),
Гэбриэл (3),
Литтл (2).
- Дата проведения
-
3 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Барретт (27),
Рэндл (16 + 16 подборов),
Харклесс (11),
Гибсон (8 + 10 подборов),
Пэйтон (4 + 6 передач) старт;
Эллингтон (15),
Портис (15),
Робинсон (12 + 13 подборов),
Ниликина (11),
Нокс (6).
- Хьюстон
-
Харден (35 + 8 передач),
Уэстбрук (24 + 9 подборов + 6 потерь),
Хауз (20),
Ковингтон (20 + 13 подборов),
Такер (0) старт;
Гордон (11),
Маклемор (9),
Грин (4),
Риверс (0).
- Дата проведения
-
3 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (32),
Лав (22 + 9 подборов),
Портер (16),
Нэнс (16 + 8 подборов + 8 передач),
Осман (14) старт;
Жижич (6),
Деллаведова (5 + 9 передач),
Уэйд (2),
Муни (0).
- Юта
-
Богданович (28 + 7 подборов + 6 передач),
Гобер (20 + 9 подборов + 5 блок-шотов),
Митчелл (19 + 9 подборов),
Конли (15 + 6 передач),
О'Нил (12 + 7 подборов) старт;
Кларксон (13),
Ньянг (8),
Брэдли (6),
Инглс (5 + 8 передач),
Они (0),
Брэнтли (0).
- Дата проведения
-
3 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Батлер (18 + 7 передач),
Адебайо (14 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь),
Нанн (13 + 8 подборов),
Робинсон (9),
Джонс (4) старт;
Краудер (18),
Драгич (15),
Олиник (11),
Игудала (3),
Винсент (0),
Хилл (0),
Силва (0).
- Милуоки
-
Б. Лопес (21),
Я. Адетокумбо (13 + 15 подборов),
Миддлтон (12 + 7 подборов),
Дивинченцо (11),
Бледсоу (7) старт;
Хилл (12),
Коннотон (8),
Браун (2),
Мэттьюз (2),
Ильясова (1),
Уилсон (0),
Марв. Уильямс (0).
- Дата проведения
-
3 марта, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (19 + 7 потерь),
Хертер (13),
Коллинз (12 + 5 потерь),
Хантер (6 + 7 подборов),
Фернанду (2) старт;
Тиг (12),
Гудвин (7),
Картер (6),
Джонс (6 + 7 подборов),
Грэм (5).
- Мемфис
-
Валанчюнас (15 + 15 подборов),
Морэнт (13),
Брукс (13),
Мелтон (11),
Андерсон (3 + 7 подборов) старт;
Дженг (17 + 10 подборов),
Джош Джексон (16),
Джонс (15 + 9 передач),
Толливер (12),
Кончар (10 + 7 подборов),
Гудурич (2),
Ватанабе (0),
Ютофф (0).
- Дата проведения
-
3 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Валентайн (17),
Уайт (13),
Янг (11),
Портер (10),
Арчидиаконо (8),
Саторански (8),
Мокока (4),
Гэффорд (4),
Картер (4),
Харрисон (2).
- Даллас
-
Дончич (21 + 7 передач),
Хардуэй (16),
Финни-Смит (11),
Марьянович (10 + 10 подборов),
Ли (6),
Клебер (6),
Джексон (2),
Кидд-Гилкрист (2),
Бареа (1),
Райт (0).
- Дата проведения
-
3 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Лайлс (14),
Миллс (12),
Мюррей (9),
Форбс (9),
Гэй (5),
Уайт (4),
Уокер (2),
Юбэнкс (2),
Белинелли (0),
Дерозан (0).
- Индиана
-
Брогдон (15),
Уоррен (15),
Макдермотт (12),
А. Холидэй (6),
Дж. Холидэй (6),
Тернер (6),
Макконнелл (3),
Сабонис (3),
Самнер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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