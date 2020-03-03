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НБА. «Майами» – «Милуоки», «Сан-Антонио» против «Индианы» и другие матчи

03.03.2020 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Майами» примет лидера чемпионата «Милуоки». «Сан-Антонио» дома сыграет против «Индианы».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Портленд 107:130 (28:35, 30:34, 30:23, 19:38)
Дата проведения
3 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (30 + 11 подборов), Фурнье (13), Эннис (10), Фульц (7 + 10 передач), Кларк (5)  старт; Росс (23), Бамба (9), Картер-Уильямс (5), Айванду (3), Огастин (2 + 7 передач), Лоу (0), Фрэйзер (0), Берч (0).
Портленд
Макколлум (41), Трент (24), Уайтсайд (16 + 13 подборов), Ариза (11), Энтони (10 + 8 подборов)  старт; Хезоня (10 + 9 подборов), Саймонс (9), Свэниган (4), Гэбриэл (3), Литтл (2).

Нью-Йорк – Хьюстон 125:123 (36:31, 37:32, 28:28, 24:32)
Дата проведения
3 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Барретт (27), Рэндл (16 + 16 подборов), Харклесс (11), Гибсон (8 + 10 подборов), Пэйтон (4 + 6 передач)  старт; Эллингтон (15), Портис (15), Робинсон (12 + 13 подборов), Ниликина (11), Нокс (6).
Хьюстон
Харден (35 + 8 передач), Уэстбрук (24 + 9 подборов + 6 потерь), Хауз (20), Ковингтон (20 + 13 подборов), Такер (0)  старт; Гордон (11), Маклемор (9), Грин (4), Риверс (0).

Кливленд – Юта 113:126 (25:31, 26:28, 31:35, 31:32)
Дата проведения
3 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (32), Лав (22 + 9 подборов), Портер (16), Нэнс (16 + 8 подборов + 8 передач), Осман (14)  старт; Жижич (6), Деллаведова (5 + 9 передач), Уэйд (2), Муни (0).
Юта
Богданович (28 + 7 подборов + 6 передач), Гобер (20 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Митчелл (19 + 9 подборов), Конли (15 + 6 передач), О'Нил (12 + 7 подборов)  старт; Кларксон (13), Ньянг (8), Брэдли (6), Инглс (5 + 8 передач), Они (0), Брэнтли (0).

Майами – Милуоки 105:89 (31:26, 22:26, 28:18, 24:19)
Дата проведения
3 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Батлер (18 + 7 передач), Адебайо (14 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Нанн (13 + 8 подборов), Робинсон (9), Джонс (4)  старт; Краудер (18), Драгич (15), Олиник (11), Игудала (3), Винсент (0), Хилл (0), Силва (0).
Милуоки
Б. Лопес (21), Я. Адетокумбо (13 + 15 подборов), Миддлтон (12 + 7 подборов), Дивинченцо (11), Бледсоу (7)  старт; Хилл (12), Коннотон (8), Браун (2), Мэттьюз (2), Ильясова (1), Уилсон (0), Марв. Уильямс (0).

Атланта – Мемфис 88:127 (23:24, 26:28, 19:32, 20:43)
Дата проведения
3 марта, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (19 + 7 потерь), Хертер (13), Коллинз (12 + 5 потерь), Хантер (6 + 7 подборов), Фернанду (2)  старт; Тиг (12), Гудвин (7), Картер (6), Джонс (6 + 7 подборов), Грэм (5).
Мемфис
Валанчюнас (15 + 15 подборов), Морэнт (13), Брукс (13), Мелтон (11), Андерсон (3 + 7 подборов)  старт; Дженг (17 + 10 подборов), Джош Джексон (16), Джонс (15 + 9 передач), Толливер (12), Кончар (10 + 7 подборов), Гудурич (2), Ватанабе (0), Ютофф (0).

Чикаго – Даллас 104:97 (4 четверть)
Дата проведения
3 марта, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Валентайн (17), Уайт (13), Янг (11), Портер (10), Арчидиаконо (8), Саторански (8), Мокока (4), Гэффорд (4), Картер (4), Харрисон (2).
Даллас
Дончич (21 + 7 передач), Хардуэй (16), Финни-Смит (11), Марьянович (10 + 10 подборов), Ли (6), Клебер (6), Джексон (2), Кидд-Гилкрист (2), Бареа (1), Райт (0).

Сан-Антонио – Индиана 74:86 (3 четверть)
Дата проведения
3 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Сан-Антонио
Лайлс (14), Миллс (12), Мюррей (9), Форбс (9), Гэй (5), Уайт (4), Уокер (2), Юбэнкс (2), Белинелли (0), Дерозан (0).
Индиана
Брогдон (15), Уоррен (15), Макдермотт (12), А. Холидэй (6), Дж. Холидэй (6), Тернер (6), Макконнелл (3), Сабонис (3), Самнер (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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