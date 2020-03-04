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Календарь Лиги наций-2020/21. Беларусь стартует домашним матчем против Албании

04.03.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь Лиги наций-2020/21.

Отметим, что сборная Беларуси начнет групповой турнир 4 сентября домашним матчем против Албании.

Пятница, 4 сентября

Беларусь – Албания (20:45)
Литва – Казахстан (20:45)

Понедельник, 7 сентября

Казахстан – Беларусь (16:00)
Албания – Литва (20:45)

Суббота, 10 октября

Казахстан – Албания (15:00)
Литва – Беларусь (18:00)

Вторник, 13 октября

Беларусь – Казахстан (20:45)
Литва – Албания (20:45)

Четверг, 12 ноября

Беларусь – Литва (18:00)
Албания – Казахстан (20:45)

Воскресенье, 15 ноября

Албания – Беларусь (15:00)
Казахстан – Литва (15:00)

Время начала матчей – CET

 
 
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Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь Лиги наций-2020/21.
 
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