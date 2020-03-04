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Календарь Лиги наций-2020/21. Беларусь стартует домашним матчем против Албании
04.03.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Официальный сайт
Отметим, что сборная Беларуси начнет
Пятница, 4 сентября
Беларусь – Албания (20:45)
Понедельник, 7 сентября
Казахстан – Беларусь (16:00)
Суббота, 10 октября
Казахстан – Албания (15:00)
Вторник, 13 октября
Беларусь – Казахстан (20:45)
Четверг, 12 ноября
Беларусь – Литва (18:00)
Воскресенье, 15 ноября
Албания – Беларусь (15:00)
Время начала матчей – CET
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Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь Лиги наций-2020/21.
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