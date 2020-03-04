Тренер Блашко: «Сезон Даша заканчивает. Окончательного вердикта никто не может дать, мы фактически не знаем еще, что точно происходит с организмом»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев и многолетний личный тренер Дарьи Блашко рассказал о причинах неудач своей подопечной.

«Еще накануне спринтерской гонки (на ЧЕ в Раубичах – прим.) мы с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком определили, что Дарье не нужно выходить на старт. Мы должны были уехать в Украину, продолжить там обследования. Три недели в Беларуси уже находились, Блашко сдавала много анализов, делала УЗИ, проходила обследования. Но окончательного вердикта никто не может дать, мы фактически не знаем еще, что точно происходит с организмом спортсменки. В чем проблемы? Грубо говоря, нет достаточного энергообеспечения на определенных скоростях.

Сейчас мы решили так. Сезон Даша заканчивает, никто ее из команды не убирает, то есть на нее рассчитывают и в следующем году. Просто на данный момент главная задача – разобраться, с чем связаны проблемы во второй части сезона. Определенный промежуток времени отдохнуть, обследоваться, чтобы Блашко к середине мая была полностью готова, вернулась в строй и начала готовиться к новому сезону», – сказал Махлаев.

Напомним, что спортсменка ранее выступала за Беларусь, однако в 2017-м году приняла решение представлять Украину.

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