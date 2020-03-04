Сергей Новиков: «Алонсо выглядит не более чем позером-недоучкой, не сумевшим слепить ничего стоящего из вполне боеспособного подбора игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Новиков поделился мнением об игре БГК имени Мешкова.

«У мешковцев едва ли не основным (но далеко не единственным) отступлением в содержании игры стала оборона. И это я рассматриваю как одно из проявлений главной сегодняшней слабости БГК — на тренерской позиции.

Рауля Алонсо принято называть тренером молодым и растущим. На это скажу: его звали в Брест, исходя не из возраста (к слову, уже 41) и перспектив, а из шести сезонов работы в штабе «Киля». Так вот, два сезона в штабе БГК дают основания говорить, что для тренера, так долго трудившегося рука об руку с самим Альфредом Гисласоном и у того учившегося, этот испанец знает и умеет, на мой взгляд, обескураживающе мало. Этого совершенно недостаточно для работы на том уровне, куда его занесло поветрием моды на рулевых-испанцев.

Бресту с испанцами как-то не везет. Сначала Маноло Каденас, давно миновавший творческий карьерный пик, почти сезон водил за нос клубного босса и пекся в основном о том, как вопреки договоренностям сберечь запасной аэродром аж на другом континенте. Затем его сменщик выглядит не более чем позером-недоучкой, не сумевшим слепить ничего стоящего из вполне боеспособного подбора игроков.

Прибавку в качестве и компенсацию ослабления позиций должны давать в том числе и работа тренера по развитию игроков, умение достать из них максимум. Сформировавшаяся в Бресте «секта бебешконенавистников» обвинит меня в излишних симпатиях к последнему из неиспанских рулевых мешковцев, но уж слишком подходящий пример.

Помните, как до прихода из «Татрана» в БГК к Сергею Бебешко играл в защите Дайнис Криштопанс? Почти никак! Или как прибавляли у того же Бебешко чуть раньше и в другом белорусском клубе памятные брестчанам Павел Атьман, , Сергей Шилович, Денис Рутенко? Кто из мешковцев, за вычетом , стал за этот сезон (он для клуба, считай, завершен) играть сильнее, чем годом ранее?

Алонсо способствовал достижению парадоксального эффекта. Весь его состав куда занимательнее и интереснее выглядит не на площадке, а вне ее — стараниями поистине виртуозно работающих в клубе пресс-группы (гляньте хотя бы выпуски «БГК-драйв!») и маркетинговых служб

Но даже они не смогли выбить испанца из образа «человека-функции», не подозревающего, что в обороте тренера могут быть не только лексемы-болванки вроде «соперник был силен» или «несмотря на поражение, мы идем верным курсом», но и куда более ценные и вызывающие симпатию — к примеру, «сегодня я ошибся». А то и вовсе искренние слезы, какие случались на эмоциях у хорвата Желько Бабича, рулившего мешковцами еще до Бебешко», – приводит слова Новикова « Быстрый центр ».