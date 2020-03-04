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Сергей Новиков: «Алонсо выглядит не более чем позером-недоучкой, не сумевшим слепить ничего стоящего из вполне боеспособного подбора игроков»

04.03.2020 13:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Новиков поделился мнением об игре БГК имени Мешкова.

«У мешковцев едва ли не основным (но далеко не единственным) отступлением в содержании игры стала оборона. И это я рассматриваю как одно из проявлений главной сегодняшней слабости БГК — на тренерской позиции.

Рауля Алонсо принято называть тренером молодым и растущим. На это скажу: его звали в Брест, исходя не из возраста (к слову, уже 41) и перспектив, а из шести сезонов работы в штабе «Киля». Так вот, два сезона в штабе БГК дают основания говорить, что для тренера, так долго трудившегося рука об руку с самим Альфредом Гисласоном и у того учившегося, этот испанец знает и умеет, на мой взгляд, обескураживающе мало. Этого совершенно недостаточно для работы на том уровне, куда его занесло поветрием моды на рулевых-испанцев.

Бресту с испанцами как-то не везет. Сначала Маноло Каденас, давно миновавший творческий карьерный пик, почти сезон водил за нос клубного босса и пекся в основном о том, как вопреки договоренностям сберечь запасной аэродром аж на другом континенте. Затем его сменщик выглядит не более чем позером-недоучкой, не сумевшим слепить ничего стоящего из вполне боеспособного подбора игроков.

Прибавку в качестве и компенсацию ослабления позиций должны давать в том числе и работа тренера по развитию игроков, умение достать из них максимум. Сформировавшаяся в Бресте «секта бебешконенавистников» обвинит меня в излишних симпатиях к последнему из неиспанских рулевых мешковцев, но уж слишком подходящий пример.

Помните, как до прихода из «Татрана» в БГК к Сергею Бебешко играл в защите Дайнис Криштопанс? Почти никак! Или как прибавляли у того же Бебешко чуть раньше и в другом белорусском клубе памятные брестчанам Павел Атьман, Дмитрий Никуленков, Сергей Шилович, Денис Рутенко? Кто из мешковцев, за вычетом Никиты Вайлупова, стал за этот сезон (он для клуба, считай, завершен) играть сильнее, чем годом ранее?

Алонсо способствовал достижению парадоксального эффекта. Весь его состав куда занимательнее и интереснее выглядит не на площадке, а вне ее — стараниями поистине виртуозно работающих в клубе пресс-группы (гляньте хотя бы выпуски «БГК-драйв!») и маркетинговых служб

Но даже они не смогли выбить испанца из образа «человека-функции», не подозревающего, что в обороте тренера могут быть не только лексемы-болванки вроде «соперник был силен» или «несмотря на поражение, мы идем верным курсом», но и куда более ценные и вызывающие симпатию — к примеру, «сегодня я ошибся». А то и вовсе искренние слезы, какие случались на эмоциях у хорвата Желько Бабича, рулившего мешковцами еще до Бебешко», – приводит слова Новикова «Быстрый центр».

 
Теги: Брест
 
 
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