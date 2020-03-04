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Кубок ФИБА. 1/4 финала. «Цмокi» – «Баккен Беарз»

04.03.2020 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кубок ФИБА

1/4 финала

Баккен Беарз (Дания) – Цмокi- Мiнск (Беларусь)

4 марта. Орхус (Дания). 20:30

Ответные встречи состоятся 11 марта. Ранее команды играли между собой в в еврокубках 4 раза («Цмокi трижды побеждали)

 
 
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Кубок ФИБА 1/4 финала Баккен Беарз (Дания) – Цмокi- Мiнск (Беларусь) 4 марта.
 
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