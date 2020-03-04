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Кубок ФИБА. 1/4 финала. «Цмокi» – «Баккен Беарз»
04.03.2020 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок ФИБА
1/4 финала
Баккен Беарз (Дания) – Цмокi- Мiнск (Беларусь)
4 марта. Орхус (Дания). 20:30
Ответные встречи состоятся 11 марта. Ранее команды играли между собой в в еврокубках 4 раза («Цмокi трижды побеждали)
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Кубок ФИБА 1/4 финала Баккен Беарз (Дания) – Цмокi- Мiнск (Беларусь) 4 марта.
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