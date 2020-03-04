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Олег Веретило: «Выстояли, как Брестская стена»
04.03.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан брестского «Динамо» поделился мнением о победе в Суперкубке Беларуси (2:0).
- Как второй тайм
– Я уже как сказал, как Брестская стена. Нам надо было выстоять – мы выстояли. Раннее удаление было. Тяжело было во втором тайме, но мы выстояли
- Начали заводиться
– Эмоции, эмоции. Это Суперкубок. Хотелось выиграть очередной и доказать, что он нам должен принадлежать, – сказал Веретило в эфире «
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Капитан брестского «Динамо» поделился мнением о победе в Суперкубке Беларуси (2:0).
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