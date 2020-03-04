Артем Милевский: «Недавно мне исполнилось 35 лет. В новом сезоне немножко настроение себе подпортил»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский , уделенный в начале второго тайма матча за «Париматч Суперкубок» Беларуси против (2:0), поделился мнением об игре.

– Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выигрываем трофеи. Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе подпортил. Ребятам спасибо за все! Поздравляю весь и Брестскую область с победой!

- Кент (Александр Алиев. — Прим.) помог?

– Кент? Да! Приехал же поддержать, – сказал Милевский.

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