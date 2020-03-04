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Артем Милевский: «Недавно мне исполнилось 35 лет. В новом сезоне немножко настроение себе подпортил»
04.03.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо»
– Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выигрываем трофеи. Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе подпортил. Ребятам спасибо за все! Поздравляю весь
- Кент (Александр Алиев. — Прим.) помог?
– Кент? Да! Приехал же поддержать, – сказал Милевский.
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Артем Милевский: «Недавно мне исполнилось 35 лет. В новом сезоне немножко настроение себе подпортил»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, уделенный в начале второго тайма матча за «Париматч Суперкубок» Беларуси против «Шахтера» (2:0), поделился мнением...
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