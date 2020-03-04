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С 2017 года брестское «Динамо» завоевало 6 трофеев, БАТЭ – 3, «Шахтер» – 1

04.03.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» Беларуси брестское «Динамо» одолело «Шахтер»

Таким образом, начиная с 2017 года, брестский клуб завоевал 6 трофеев: чемпионат Беларуси (2019), Суперкубок (2020, 2019, 2018), Кубок Беларуси (2017/2018, 2016/2017)

Отметим, что за этот период БАТЭ выиграл только 3 титула: чемпионат (2017, 2018), Суперкубок (2017). «Шахтер» стал победителем Кубка Беларуси 2018/2019.

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Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» Беларуси брестское «Динамо» одолело «Шахтер» Таким образом, начиная с 2017 года, брестский клуб завоевал 6 трофеев:...
 
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