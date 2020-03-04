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С 2017 года брестское «Динамо» завоевало 6 трофеев, БАТЭ – 3, «Шахтер» – 1
04.03.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» Беларуси брестское «Динамо» одолело «Шахтер»
Таким образом, начиная с 2017 года, брестский клуб завоевал 6 трофеев: чемпионат Беларуси (2019), Суперкубок (2020, 2019, 2018),
Отметим, что за этот период
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Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» Беларуси брестское «Динамо» одолело «Шахтер» Таким образом, начиная с 2017 года, брестский клуб завоевал 6 трофеев:...
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