Юрий Вернидуб: «Э жизнь, надо уметь держать удар. Об этом я и сказал своим футболистам. Идем дальше, ничего страшного не вижу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:2) в матче за .

– Могу поздравить соперника. Сильнее оказался «Динамо-Брест». Мне как тренеру немного обидно. Не могу сказать, что игра не получалась. Но это жизнь, надо уметь держать удар. Об этом я и сказал своим футболистам. Идем дальше, ничего страшного не вижу.

Для меня первый урок в Беларуси в борьбе за трофей. Будем работать.

– Мы увидели новую расстановку игроков. Это будет базовая схема?

– Посмотрим, но, думаю, да. Хотя можем сыграть и в два опорных, почему нет? Просто выбрал на эту игру схему, которую использовали на сборах – довольно неплохо получалось. Да и сегодня не скажу, что какие-то проблемы были.

Для меня самое главное – это стадион. Моя вторая игра здесь. Первую уступили «Минску» со счетом 0:1 – украинец Васильев с 30 метров забил. Сегодня Нойок со штрафного – тоже метров с 25. Говорят, чудес не бывает. Оказывается, бывают. Надеюсь, что все изменится в лучшую сторону.

– Почему Сзоке не играл сегодня?

–- Будет играть. К сожалению, в заявке было 22 игрока. Я всех поставить в состав не могу, только 11. Был сделан выбор. Сзоке дождется своего часа – у него будет возможность выйти и проявить себя.

– Почему не удалось создать стопроцентных моментов?

– Они были. Как можно не забить Диасаминдзе головой с вратарской? Уже думал, что гол. Как мог не забить Серега Баланович? Бей раньше! Зачем убирать лишний раз? Не хватило исполнительского мастерства.

А нам – наоборот. Вы же видели, какие мячи нам забили. Первый гол шедевральный. Пять раз поставьте – не попадет так. Второй мяч – неправильно сыграли в обороне. Дать человеку принять, развернуться и пробить – это большая роскошь. К сожалению, что есть, то есть. Это футбол, это спорт. Нужно проанализировать ошибки, разобрать их и двигаться дальше. Все только начинается, – сказал Вернидуб, передает корреспондент .com.

Гол «Шахтера» в ворота «Динамо» отменили из-за офсайда. Справедливо?