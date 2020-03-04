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Гончаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул его после матча

04.03.2020 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка России (2:3, дополнительное время).

После финального свистка Тедеско направлялся к Гончаренко, который вытянул руку вперед, демонстрируя свое нежелание контактировать с соперником.

Белорусский специалист начал уходить в подтрибунное помещение, тренер «Спартака» пытался остановить его, схватив за плечи, однако Гончаренко оттолкнул Тедеско, так и не пожав ему руку.

Видео в телеграм-канале Tribuna

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул его после матча

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско и оттолкнул его после матча

Фото: кадры из трансляции канала «Матч Премьер»

 

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка России (2:3,...
 
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