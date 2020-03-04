Гончаренко об отказе жать руку Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отказ от рукопожатия с главным тренером Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка России (2:3, дополнительное время), сообщает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах.

Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.

Тренер ЦСКА ранее по ходу сезона отбывал дисквалификацию за резкие высказывания в адрес судей.