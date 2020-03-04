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Гончаренко об отказе жать руку Тедеско: «Что на тренерской скамейке – то там и останется»

04.03.2020 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отказ от рукопожатия с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка России (2:3, дополнительное время), сообщает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах.

Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели», – сказал Гончаренко.

Тренер ЦСКА ранее по ходу сезона отбывал дисквалификацию за резкие высказывания в адрес судей.

 

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отказ от рукопожатия с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка...
 
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