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Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Не рассматриваем вариант проведения матчей плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей»
05.03.2020 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант проведения матчей плей-офф без зрителей в связи с распространением
«На данный момент
При этом, мы пристально следим за развитием эпидемиологической обстановки в Беларуси и соответствующими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В случае необходимости, мы предпримем все меры по обеспечению здоровья всех участников плей-офф и многочисленных болельщиков команд», – сказала Никита специально для
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Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Не рассматриваем вариант проведения матчей плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей»
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант проведения матчей плей-офф без зрителей в связи с...
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