Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Не рассматриваем вариант проведения матчей плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что федерация на данный момент не рассматривает вариант проведения матчей плей-офф без зрителей в связи с распространением коронавируса .

«На данный момент Федерация хоккея Беларуси не рассматривает вариант проведения матчей плей-офф «Париматч-Экстралиги» без зрителей. Тем более, в этом сезоне посещаемость матчей регулярного сезона выросла более, чем на 15%, определенный рост болельщицкого интереса мы видим и на матчах плей-офф.

При этом, мы пристально следим за развитием эпидемиологической обстановки в Беларуси и соответствующими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В случае необходимости, мы предпримем все меры по обеспечению здоровья всех участников плей-офф и многочисленных болельщиков команд», – сказала Никита специально для .com.

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