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Пресс-секретарь АБФФ: «Пристально следим за эпидемиологической обстановкой в Беларуси, но данный момент не рассматриваем варианты проведения матчей без зрителей»

05.03.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал возможное проведение матчей Кубка Беларуси и чемпионата без зрителей из-за зафиксированных случаев в нашей стране коронавируса.

«Матч за Суперкубок Республики Беларусь прошел при полных трибунах. На данный момент мы не рассматриваем вариант проведения матчей 1/4 финала Кубка Беларуси и 1-го тура чемпионата без зрителей.

Вместе с тем мы пристально следим за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

При необходимости будут приняты соответствующие меры», – сказал Алейник.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре Минск, два – Витебская область.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал возможное проведение матчей Кубка Беларуси и чемпионата без зрителей из-за зафиксированных случаев в...
 
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