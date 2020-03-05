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Пресс-секретарь АБФФ: «Пристально следим за эпидемиологической обстановкой в Беларуси, но данный момент не рассматриваем варианты проведения матчей без зрителей»
05.03.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь АБФФ
«Матч за Суперкубок Республики Беларусь прошел при полных трибунах. На данный момент мы не рассматриваем вариант проведения матчей 1/4 финала Кубка Беларуси и 1-го тура чемпионата без зрителей.
Вместе с тем мы пристально следим за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
При необходимости будут приняты соответствующие меры», – сказал Алейник.
Напомним, по информации Министерства здравоохранения в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре Минск, два – Витебская область.
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Пресс-секретарь АБФФ: «Пристально следим за эпидемиологической обстановкой в Беларуси, но данный момент не рассматриваем варианты проведения матчей без зрителей»
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