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«Ювентус» готов платить Зидану 7 млн фунтов за сезон (Daily Mail)

07.03.2020 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» заинтересован в приглашении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.

По информации источника, туринцы готовы предложить Зидану контракт на три года с зарплатой 7 миллионов фунтов за сезон.

Сообщается, что президент клуба Андреа Аньелли поддерживает теплые отношения с французским специалистом. В свою очередь Зидан рассматривает возможность перехода в итальянскую команду, но не хочет, чтобы клуб платил неустойку за разрыв контракта с «Реалом».

Считается, что Зидан и президент «Реала» Флорентино Перес уважают друг друга, но, вероятно, могут расстаться этим летом на фоне слухов о недовольстве ряда ведущих игроков.

Зидан предполагает, что благодаря его приходу в клуб «Ювентус» сможет приобрести лучших игроков мира, а также привлечет новых спонсоров. Туринцы считают француза идеальным кандидатом на роль главного тренера команды, который приведет клуб к победе в Лиге чемпионов.

Срок нынешнего контракта Зидана с «Реалом» истекает летом 2022 года.

 
 
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«Ювентус» заинтересован в приглашении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает Daily Mail.
 
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