Душан Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ и не играл бы так плохо, как «Тоттенхэм»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник « Аякса » Душан Тадич высказал мнение, что амстердамцы сумели бы обыграть в финале Лиги чемпионов-2018/19.

«Аякс» в полуфинале встречался с и, победив лондонцев в гостях 1:0, на домашнем стадионе уступил со счетом 2:3.

«Я бы все отдал, чтобы стереть это из памяти. Не могу забыть об этом. До сих пор ищу ответ на вопрос о том, как мы могли проиграть в том полуфинале.

Если бы «Аякс» взял то, что ему причиталось в игре с «Тоттенхэмом», он бы победил «Ливерпуль» в финале в мае на стадионе в Мадриде. Мы бы не играли так плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы более вдохновенно, чем «Ливерпуль». Игроки были настолько уверены в себе, что против такой силы у «Ливерпуля» не нашлось бы адекватной защиты», – заявил Тадич.