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Душан Тадич: «Аякс» победил бы «Ливерпуль» в финале ЛЧ и не играл бы так плохо, как «Тоттенхэм»
07.03.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «
«Аякс» в полуфинале встречался с
«Я бы все отдал, чтобы стереть это из памяти. Не могу забыть об этом. До сих пор ищу ответ на вопрос о том, как мы могли проиграть в том полуфинале.
Если бы «Аякс» взял то, что ему причиталось в игре с «Тоттенхэмом», он бы победил «Ливерпуль» в финале в мае на стадионе в Мадриде. Мы бы не играли так плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы более вдохновенно, чем «Ливерпуль». Игроки
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Полузащитник «Аякса» Душан Тадич высказал мнение, что амстердамцы сумели бы обыграть «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2018/19.
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