|
Гончаренко оштрафован на 150 долларов по итогам матча со «Спартаком»
07.03.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Специалист был оштрафован на 10 тысяч российских рублей (около 150 долларов – прим.) за неоднократное покидание технической зоны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был наказан КДК РФС за свое поведение в матче Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3, дополнительное время).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)