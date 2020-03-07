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Гончаренко оштрафован на 150 долларов по итогам матча со «Спартаком»

07.03.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был наказан КДК РФС за свое поведение в матче Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3, дополнительное время).

Специалист был оштрафован на 10 тысяч российских рублей (около 150 долларов – прим.) за неоднократное покидание технической зоны.

В ЦСКА у Гончаренко сдают нервы: атакует судей, получает баны, матерится в прямом эфире

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был наказан КДК РФС за свое поведение в матче Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3, дополнительное время).
 
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