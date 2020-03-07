Юрий Пунтус: «Не скрываем, что перед моей командой поставлена задача быть в первой тройке»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус назвал цель команды на сезон-2020.

– Владимир Базанов отнес «Торпедо-БелАЗ» к претендентам на золото в чемпионате.

– Мне это, конечно, лестно. Базанов знает мой характер. Мы сегодня не скрываем, что перед моей командой поставлена задача быть в первой тройке. А чтобы там оказаться, надо мечтать о чемпионстве. Когда мечтаешь, мечты сбывается. У меня такое было не раз, – сказал Пунтус .

Пунтус мечтает о чемпионстве, хотя Жодино не впечатляет ни селекцией, ни в спаррингах. Скоро команда сыграет в Кубке

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