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Юрий Пунтус: «Не скрываем, что перед моей командой поставлена задача быть в первой тройке»

07.03.2020 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус назвал цель команды на сезон-2020.

– Владимир Базанов отнес «Торпедо-БелАЗ» к претендентам на золото в чемпионате.

– Мне это, конечно, лестно. Базанов знает мой характер. Мы сегодня не скрываем, что перед моей командой поставлена задача быть в первой тройке. А чтобы там оказаться, надо мечтать о чемпионстве. Когда мечтаешь, мечты сбывается. У меня такое было не раз, – сказал Пунтус.

Пунтус мечтает о чемпионстве, хотя Жодино не впечатляет ни селекцией, ни в спаррингах. Скоро команда сыграет в Кубке

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус назвал цель команды на сезон-2020.
 
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