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Пунтус о неудачных результатах на сборах в Турции: «Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст?»
07.03.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Вас не смущает разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских матчах 8:13?
– Приятного в этом, конечно, мало. Но каждый матч нужно по-своему анализировать, смотреть, как мы играли, какие цели преследовали, в каком режиме и под какими нагрузками находились ребята.
Важно, например, сказать, что 28 февраля мы сыграли с «Балтикой» (0:1), а уже через день встречались с «Ингульцом». Так получилось из-за корректировки сроков проведения сбора. Как-то оправдываться не хочу, не люблю это, могу лишь снова сказать: все покажет сезон.
В матчах на сборах можно экспериментировать, что-то искать. И в таком случае скажите, как добиться стопроцентного результата, постоянно побеждать? Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст? – сказал
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Пунтус о неудачных результатах на сборах в Турции: «Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст?»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус оценил сборы команды в Турции.
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