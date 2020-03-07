Пунтус о неудачных результатах на сборах в Турции: «Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус оценил сборы команды в Турции.

– Вас не смущает разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских матчах 8:13?

– Приятного в этом, конечно, мало. Но каждый матч нужно по-своему анализировать, смотреть, как мы играли, какие цели преследовали, в каком режиме и под какими нагрузками находились ребята.

Важно, например, сказать, что 28 февраля мы сыграли с «Балтикой» (0:1), а уже через день встречались с «Ингульцом». Так получилось из-за корректировки сроков проведения сбора. Как-то оправдываться не хочу, не люблю это, могу лишь снова сказать: все покажет сезон.

В матчах на сборах можно экспериментировать, что-то искать. И в таком случае скажите, как добиться стопроцентного результата, постоянно побеждать? Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст? – сказал Пунтус .

Пунтус мечтает о чемпионстве, хотя Жодино не впечатляет ни селекцией, ни в спаррингах. Скоро команда сыграет в Кубке

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