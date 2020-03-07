ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пунтус о неудачных результатах на сборах в Турции: «Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст?»

07.03.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус оценил сборы команды в Турции.

– Вас не смущает разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских матчах 8:13?

– Приятного в этом, конечно, мало. Но каждый матч нужно по-своему анализировать, смотреть, как мы играли, какие цели преследовали, в каком режиме и под какими нагрузками находились ребята.

Важно, например, сказать, что 28 февраля мы сыграли с «Балтикой» (0:1), а уже через день встречались с «Ингульцом». Так получилось из-за корректировки сроков проведения сбора. Как-то оправдываться не хочу, не люблю это, могу лишь снова сказать: все покажет сезон.

В матчах на сборах можно экспериментировать, что-то искать. И в таком случае скажите, как добиться стопроцентного результата, постоянно побеждать? Можно быть чемпионом по товарищеским играм, но что это кому даст? – сказал Пунтус.

Пунтус мечтает о чемпионстве, хотя Жодино не впечатляет ни селекцией, ни в спаррингах. Скоро команда сыграет в Кубке

Торпедо-БелАЗ: новости

Торпедо-БелАЗ: состав

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пунтус: «Не скрываем, что перед моей командой поставлена задача быть в первой тройке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика