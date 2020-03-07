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Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции

07.03.2020 — Новости Спорта | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня на базе Уваровичской средней школы прошел 12-й межрайонный турнир по волейболу, приуроченный ко Дню белорусской милиции. Идейными вдохновителями и организаторами спортивного соревнования является совет ветеранов ОВД Буда-Кошелевского райисполкома и отдел внутренних дел райисполкома, а также ФСК «Урожай». 

В соревновании прияли участие 4 команды. Победу одержала команда Буда-Кошелевского ПМС, вторыми стали игроки команды УВД облисполкома «Динамо», команда РОВД г. Буда-Кошелево заняла почетное третье место, четвертое место досталось команде ОВД Чечерского райисполкома. Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции
Команда Буда-Кошелевского ПМС одержала победу в межрайонном турнире по волейболу, приуроченному ко Дню белорусской милиции

 
 
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Сегодня на базе Уваровичской средней школы прошел 12-й межрайонный турнир по волейболу, приуроченный ко Дню белорусской милиции. Идейными...
 
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