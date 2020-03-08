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Олег Дулуб: «Нойок мог бы внести новые краски в игру сборной Беларуси. У Александра хороший характер»
08.03.2020 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Дулуб поделился мнением о возможных выступлениях полузащитника
«
У Александра хороший характер. То, что я вижу – он отлично вписался в коллектив как в Минске, так и в Бресте. О нем говорят только позитивное. Это – хорошее свидетельство, такой футболист может быть полезным и в сборной.
Эта позиция здесь, скажем так, полузакрыта. Есть футболисты, которые успешно играют на этой позиции, но у них немного иные качества, чем у Александра. Нойок мог бы с ними гармонизироваться
Сейчас ведущие полузащитники сборной Беларуси в центре поля – это Иван Маевский из казахстанской «Астаны», Станислав Драгун из БАТЭ, Сергей Кисляк из «Динамо» Брест, например. Игроки – разноплановые абсолютно. Сказать, что, к примеру, Нойок – копия Маевского, нельзя. Они способны создать связку, взаимодополнять друг друга, но это не игроки одного типажа и функций», – сказал
Нойок
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Олег Дулуб: «Нойок мог бы внести новые краски в игру сборной Беларуси. У Александра хороший характер»
Белорусский тренер Олег Дулуб поделился мнением о возможных выступлениях полузащитника «Динамо» Брест Александра Нойока за сборную Беларуси.
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