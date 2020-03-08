Олег Дулуб: «Нойок мог бы внести новые краски в игру сборной Беларуси. У Александра хороший характер»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Олег Дулуб поделился мнением о возможных выступлениях полузащитника Брест Александра Нойока за сборную Беларуси.

« Нойок мог бы внести совершенно новые краски в игру сборной Беларуси: агрессия в центре поля и хорошо поставленный удар из-за пределов штрафной, что он не раз демонстрировал в конце прошлого сезона в брестском «Динамо». Перекладины переламывались после его удара, а уж если попадал – так попадал.

У Александра хороший характер. То, что я вижу – он отлично вписался в коллектив как в Минске, так и в Бресте. О нем говорят только позитивное. Это – хорошее свидетельство, такой футболист может быть полезным и в сборной.

Эта позиция здесь, скажем так, полузакрыта. Есть футболисты, которые успешно играют на этой позиции, но у них немного иные качества, чем у Александра. Нойок мог бы с ними гармонизироваться

Сейчас ведущие полузащитники сборной Беларуси в центре поля – это Иван Маевский из казахстанской «Астаны», Станислав Драгун из БАТЭ, Сергей Кисляк из «Динамо» Брест, например. Игроки – разноплановые абсолютно. Сказать, что, к примеру, Нойок – копия Маевского, нельзя. Они способны создать связку, взаимодополнять друг друга, но это не игроки одного типажа и функций», – сказал Дулуб .

Нойок заявлял , что готов рассмотреть вариант со сменой гражданства, если поступит такое предложение.

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