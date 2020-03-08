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Казахстан может не выступить на чемпионате мира-2020
08.03.2020 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ИИХФ рассматривает возможность проведения чемпионата мира-2020 без
Ране
Куммола признался, что в ИИХФ задумались об участии сборной Казахстана по взрослом чемпионате мира-2020 в Швейцарии, так как ранее местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.
Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский специалист
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ИИХФ рассматривает возможность проведения чемпионата мира-2020 без сборной Казахстана.
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