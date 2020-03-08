Казахстан может не выступить на чемпионате мира-2020

Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ рассматривает возможность проведения чемпионата мира-2020 без сборной Казахстана . Об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

Ране ИИХФ отменила женский чемпионат мира 2020 года из-за отчета властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса.

Куммола признался, что в ИИХФ задумались об участии сборной Казахстана по взрослом чемпионате мира-2020 в Швейцарии, так как ранее местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.

Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский специалист .