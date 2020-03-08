Тевес поцеловал Марадону на удачу перед чемпионским матчем «Боки»

Источник материала: Tribuna.com

дома победили « Химнасию Ла-Плата» (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата Аргентины.

Благодаря этой победе хозяева выиграли чемпионат страны. Победный гол забил нападающий .

Перед началом матча случился необычный эпизод, Тевес подошел к главному тренеру «Химнасии» и на удачу поцеловал того в губы.

«Я знал, что должен был поцеловать Диего, мне так повезло. Иногда нужно искать удачу», – сказал Тевес после матча.





Фото: кадр из трансляции