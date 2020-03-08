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Тевес поцеловал Марадону на удачу перед чемпионским матчем «Боки»
08.03.2020 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Благодаря этой победе хозяева выиграли чемпионат страны. Победный гол забил нападающий
Перед началом матча случился необычный эпизод, Тевес подошел к главному тренеру «Химнасии»
«Я знал, что должен был поцеловать Диего, мне так повезло. Иногда нужно искать удачу», – сказал Тевес после матча.
Фото: кадр из трансляции
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«Бока Хуниорс» дома победили « Химнасию Ла-Плата» (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата Аргентины.
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