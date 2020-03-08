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Чемпионат Казахстана. Гол Зубовича помог «Жетысу» обыграть «Каспий»

08.03.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Жетысу», за который выступают белорусские футболисты Никита Наумов, Вадим Побудей, Егор Зубович, Андрей Лебедев и Алексей Залеский, обыграл «Каспий» (2:0) в первом туре чемпионата Казахстана.

Один из мячей забил 30-летний Зубович. Футболист вышел на замену и отметился голом на 83-й минуте матча.

Зубович стал пятым белорусом в «Жетысу»

Каспий – Жетысу 0:2 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 марта, 14.00, «Stadion Jas kanat»
Онлайн матча
КаспийМилошевич, Адамс, Бондаренко, Жанысбаев, Тапалов, Сахалбаев, Букорац, Ньюиадзи, Шахметов, Таттыбаев, Сиротов.
ЖетысуБекбаев, Эужениу, Керымжанов, Наумов, Живкович, Шкодра, Мавутор, Адамович, Дарабаев, Побудей, Тошев.

 
 
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«Жетысу», за который выступают белорусские футболисты Никита Наумов, Вадим Побудей, Егор Зубович, Андрей Лебедев и Алексей Залеский, обыграл «Каспий» (2:0) в первом...
 
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