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Чемпионат Казахстана. Гол Зубовича помог «Жетысу» обыграть «Каспий»
08.03.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Жетысу», за который выступают белорусские футболисты Никита Наумов,
Один из мячей забил 30-летний Зубович. Футболист вышел на замену и отметился голом на 83-й минуте матча.
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«Жетысу», за который выступают белорусские футболисты Никита Наумов, Вадим Побудей, Егор Зубович, Андрей Лебедев и Алексей Залеский, обыграл «Каспий» (2:0) в первом...
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