«Динамо-Минск» – БАТЭ! Уже завтра на стадионе «Динамо»! Налетай на билеты! ⚽

Источник материала: Tribuna.com

Главное противостояние белорусского футбола открывает сезон на минском стадионе «Динамо»! Первое Класико года состоится уже завтра, в понедельник 9 марта, в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси. Начало – 20:00. Место – Национальный олимпийский стадион «Динамо», принимающий первый матч в году!

Билеты на исторический матч доступны в кассах и на сайте TicketPro . Стоимость от 4 до 8 руб.

Отметим, что на стадионе произошла перепланировка: теперь сектор активных болельщиков минского «Динамо» – C23. А болельщики гостевой команды расположатся в секторах B12-B13. Кроме того, во избежание очередей билеты рекомендуется приобретать заранее.

КУПИТЬ БИЛЕТ



