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«Динамо-Минск» – БАТЭ! Уже завтра на стадионе «Динамо»! Налетай на билеты! ⚽
08.03.2020 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главное противостояние белорусского футбола открывает сезон на минском стадионе «Динамо»! Первое Класико года состоится уже завтра, в понедельник 9 марта, в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси. Начало – 20:00. Место – Национальный олимпийский стадион «Динамо», принимающий первый матч в году!
Билеты на исторический матч доступны
Отметим, что на стадионе произошла перепланировка: теперь сектор активных болельщиков минского «Динамо» – C23. А болельщики гостевой команды расположатся в секторах B12-B13. Кроме того, во избежание очередей билеты рекомендуется приобретать заранее.
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Главное противостояние белорусского футбола открывает сезон на минском стадионе «Динамо»! Первое Класико года состоится уже завтра, в понедельник 9 марта, в...
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