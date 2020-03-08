Нападающий «Гомеля» Жуковский: «Пусть нас в Молодечно убьют, но мы эту серию отдавать не собираемся»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Гомеля» Илья Жуковский поделился ожиданиями от седьмого матча четвертьфинальной серии против «Динамо-Молодечно».

– Болельщики наши – большие молодцы. Так нас гнали! При такой поддержке хочется гнать вперед и шайбу эту лицом ловить. В общем-то, парни так и делали – все молодчики. Атмосфера в нашем ледовике – просто нет слов. Здорово, что вернули болельщиков на трибуны. Года три-четыре такого на наших трибунах не было. Ради болельщиков и хочется побеждать. Я даже не говорю о выходе в полуфинал – просто побеждать в таких матчах.

- Почему гомельские болельщики должны в понедельник приехать в Молодечно?

– Потому что они лучшие в мире. Луч-ши-е! И они знают, что мы за них будем биться.

Хочется перевернуть историю, но не хочется заглядывать куда-то далеко. И не хочется лишних слов говорить. Вот тренер «Динамо» сказал, что привезут из Гомеля две победы – привезли. Но он не сказал про победу в серии.

- В седьмом матче будет война на льду?

– Конечно! Война уже идет. Мы проиграли несколько сражений, но война продолжается. Мы не сдаемся ни на секунду. И не сдадимся. Пусть нас в Молодечно убьют, но мы эту серию отдавать не собираемся, – сказал Жуковский.