«Ливерпулю» нужно выиграть 2 матча до чемпионства

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил (0:2) в матче чемпионата Англии.

Таким образом, отрыв , лидера АПЛ, от второго места вырос до 25 очков. По потерянным очкам («Сити» провел на 1 матч меньше) отрыв составляет 22 очка.

Следовательно, мерсисайдцы могут стать чемпионами в том случае, если выиграют два ближайших матча – у «Кристал Пэлас» и «Эвертона» – при условии, что не будет терять очки.