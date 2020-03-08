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«Ливерпулю» нужно выиграть 2 матча до чемпионства

08.03.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче чемпионата Англии.

Таким образом, отрыв «Ливерпуля», лидера АПЛ, от второго места вырос до 25 очков. По потерянным очкам («Сити» провел на 1 матч меньше) отрыв составляет 22 очка.

Следовательно, мерсисайдцы могут стать чемпионами в том случае, если выиграют два ближайших матча – у «Кристал Пэлас» и «Эвертона» – при условии, что «Ман Сити» не будет терять очки.

 
 
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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче чемпионата Англии.
 
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