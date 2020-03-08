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«Ливерпулю» нужно выиграть 2 матча до чемпионства
08.03.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» уступил
Таким образом, отрыв
Следовательно, мерсисайдцы могут стать чемпионами в том случае, если выиграют два ближайших матча – у «Кристал Пэлас» и «Эвертона» – при условии, что
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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче чемпионата Англии.
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