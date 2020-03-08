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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» второй раз в сезоне – 2:0

08.03.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, «Юнайтед» выиграл у «Сити» второй раз в сезоне. 7 декабря команда Оле-Гуннара Сульшера победила «горожан» в гостях – 2:1. Победный гол тогда также забил Антони Марсьяль.

 

 

 
 
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«Манчестер Сити» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 29-м туре чемпионата Англии.
 
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