Александр Гагиев: «Мы активно пытались отказаться от Кубка IBU в этом году, учитывая реконструкцию, но нам вежливо было отказано»

Источник материала: Tribuna.com

Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев признался, что Беларусь хотела отказаться от проведения этапа Кубка IBU в этом сезоне.

«Не только накануне ЧЕ, но и по ходу турнира закатывали трассу, завозили снег. Запасы у нас были, последние машины закончились накануне последней гонки. Для заготовки снега использовали ледовый каток, срезали лед, наливали больше воды. Ледовый нас тоже спасал – 2-3 машины снега в день мы подсыпали на проблемные места.

Мы активно пытались отказаться от Кубка IBU в этом году, учитывая реконструкции, которые у нас проводятся, но нам вежливо было отказано. Было сказано, что у вас через 2 года этап Кубка мира, это доя вас испытание. Если вы докажете, что в марте сможете это сделать, то этап Кубка мира мы отдаем вам уже без вопросов. Пришлось проводить. Думаю, что мы доказали, что мы можем даже в таких погодных условиях… Надеюсь, что больше такой аномально теплой зимы не будет, и у нас будет хотя бы несколько дней возможность готовить снег», – сказал Гагиев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

Напомним, в конце февраля – начале марта Раубичи приняли чемпионат Европы и этап Кубка IBU.