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НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Каролине», «Детройт» против «Тампы», «Калгари» сыграет с «Вегасом»

08.03.2020 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Детройт» примет «Тампу», «Калгари» встретится с «Вегасом», а «Сент-Луис» приедет в гости к «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Каролина 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Дата проведения
8 марта, 20.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Гики (ван Римсдайк, Гардинер)
1:1 – 9 Марло (Шири)
2:1 – 16 Малкин (Раст, Шульц)
2:2 – 33 Слэвин (Гики, Мартинук)
2:3 – 38 Гардинер (Нидеррайтер, Нечас)
2:4 – 48 Уильямс (Дж.Стаал, Флери)
2:5 – 55 Уильямс (Макгинн, Дж.Стаал)
2:6 – 56 Гики (Флери, Мартинук)

 

Детройт – Тампа-Бэй 5:4 (1:0, 1:2, 2:2)
Дата проведения
9 марта, 00.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Фаббри (Манта, Бертуцци)
1:1 – 31 Пойнт (Кучеров, Джонсон)
1:2 – 34 Верхаг ()
2:2 – 39 Ларкин (Бертуцци, Манта)
3:2 – 41 Манта (Бертуцци, Ларкин)
4:2 – 44 Бертуцци (Ларкин, Манта)
4:3 – 45 Пойнт (Гурде)
4:4 – 51 Марун (Гурде, Шенн)

 

Калгари – Вегас 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Дата проведения
9 марта, 02.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Носек (Холден, Ривс)
0:2 – 11 Холден (Пирри, Казинс)
0:3 – 23 Пачиоретти (Штястны, Карлссон)
1:3 – 28 Лучич ()
2:3 – 36 Дубе (Лучич, Баклунд)
3:3 – 57 Ткачак (Густафссон, Манжипан)
3:4 – 58 Теодор (Стивенсон, Мартинес)
3:5 – 59 Маршессо (Карлссон, Смит)

 

Чикаго – Сент-Луис 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
9 марта, 02.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Бортуццо (Шварц, Шенн)
0:2 – 45 Пьетранжело (Блэйз, Шварц)

 

Анахайм – Миннесота 3:3 (3 период)
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Сильверберг (Ларссон, Ракелль)
1:1 – 12 Зукарелло-Асен (Фолиньо, Гальченюк)
1:2 – 13 Фиала (Сперджен, Паризе)
2:2 – 31 Хейнен (Гецлаф, Милано)

 

Сан-Хосе – Колорадо 1:1 (2 период)
Дата проведения
9 марта, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Торнтон (Майер, Кэйн)
1:1 – 16 Маккиннон (Комфер, Ландескуг)

 

Ванкувер – Коламбус 0:0 (2 период)
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Детройт» примет «Тампу», «Калгари» встретится с «Вегасом», а «Сент-Луис» приедет в гости к...
 
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