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08.03.2020 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
Юбилейной для 35-летнего форварда стала игра 26-го тура Серии А против
В общей сложности португалец за клубы и сборную забил 725 мячей, 99 из них – за национальную команду в 164 матчах.
На клубном уровне он выступал за «Спортинг» (31 матч, 5 голов),
Он шесть раз выиграл национальные первенства в трех разных странах. Пять раз Роналду побеждал в Лиге чемпионов, он является лучшим бомбардиром в истории этого турнира.
Криштиану – 5-кратный обладатель «Золотого мяча». В 2016 году он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, в 2019-м – Лигу наций УЕФА.
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