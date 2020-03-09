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Криштиану не забил в Серии А впервые с ноября. Прервалась 11-матчевая голевая серия

09.03.2020 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не отметился забитым мячом в победном матче 26-го тура Серии А против «Интера» (2:0).

Прервалась голевая серия 35-летнего форварда, составившая 11 матчей чемпионата Италии. Он забил за этот период 16 голов.

В последний раз до сегодняшней игры Криштиану не забивал в Серии А в ноябре прошлого года – в матче с «Миланом» в 12-м туре.

Матч с «Интером» стал для португальца 1000-м в карьере.

 
 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не отметился забитым мячом в победном матче 26-го тура Серии А против «Интера» (2:0).
 
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