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Криштиану не забил в Серии А впервые с ноября. Прервалась 11-матчевая голевая серия
09.03.2020 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не отметился забитым мячом в победном матче 26-го тура Серии А против «Интера» (2:0).
Прервалась голевая серия 35-летнего форварда, составившая 11 матчей чемпионата Италии. Он забил за этот период 16 голов.
В последний раз до сегодняшней игры Криштиану не забивал в Серии А в ноябре прошлого года – в матче с «Миланом» в 12-м туре.
Матч с «Интером» стал для португальца 1000-м в карьере.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не отметился забитым мячом в победном матче 26-го тура Серии А против «Интера» (2:0).
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