Криштиану не забил в Серии А впервые с ноября. Прервалась 11-матчевая голевая серия

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не отметился забитым мячом в победном матче 26-го тура Серии А против «Интера» (2:0).

Прервалась голевая серия 35-летнего форварда, составившая 11 матчей чемпионата Италии. Он забил за этот период 16 голов.

В последний раз до сегодняшней игры Криштиану не забивал в Серии А в ноябре прошлого года – в матче с «Миланом» в 12-м туре.

Матч с «Интером» стал для португальца 1000-м в карьере.