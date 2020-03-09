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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает БАТЭ, «Торпедо» БелАЗ – «Шахтер»
09.03.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Кубке Беларуси встречаются минское «Динамо» против БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер».
Кубок Беларуси
1/4 финала (Первые матчи)
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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает БАТЭ, «Торпедо» БелАЗ – «Шахтер»
Сегодня в Кубке Беларуси встречаются минское «Динамо» против БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер».
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