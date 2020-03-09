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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает БАТЭ, «Торпедо» БелАЗ – «Шахтер»

09.03.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Кубке Беларуси встречаются минское «Динамо» против БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер».

Кубок Беларуси

1/4 финала (Первые матчи)

Динамо Минск – БАТЭ
Дата проведения
9 марта, 20.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Дата проведения
9 марта, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Динамо Брест – Ислочь
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

Статистика Кубка Беларуси

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня в Кубке Беларуси встречаются минское «Динамо» против БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер».
 
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