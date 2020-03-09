Конькобежка Марина Зуева завоевала серебро на этапе КМ в Херенвене

Источник материала: Полымя

Белорусская спортсменка Марина Зуева завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира, который прошел в Херенвене (Нидерланды), передает БЕЛТА.





Марина Зуева преодолела дистанцию за 8 минут 12, 540 секунд. Золото завоевала хозяйка этапа КМ Мелисса Вейфье с результатом 8 минут 11,740 секунды. Третье место заняла другая конькобежка из Нидерландов Ирен Схаутен, показавшая результат 8 минут 30,630 секунды.

В общем зачете КМ в масс-старте лидирует канадка Ивани Блонден с 548 очками, на втором месте с 492 очками расположилась нидерландка Ирен Схаутен, на третьем месте оказалась спортсменка из Японии Нана Такаги, в ее активе 442 очка. Марина Зуева набрала 282 очка и обосновалась на 13-м месте.

Источник: БелТА

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