Гимнастка Алина Горносько выиграла золото и бронзу в финалах отдельных видов на Гран-при в Брно

Источник материала: Газета Авангард

После победы в многоборье белорусская спортсменка Алина Горносько выиграла еще две медали в финалах отдельных видов на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в Брно (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.





Белоруска не знала себе равных в композиции с обручем. Победная оценка Алины Горносько -23,700 балла. Серебро у украинки Кристины Пограничной (22,600). Бронзу выиграла ее соотечественница Влада Никольченко (21,900).

В композиции с лентой белоруска завоевала бронзу с оценкой 20,250 балла. Золото выиграла Боряна Калейн из Болгарии (21,100). Серебро у Влады Никольченко (22,000).

Помимо стартов взрослых спортсменок во время Гран-при прошли состязания юниорок. Они стали звездным часом Дины Агишевой. После триумфа в многоборье белорусская спортсменка выиграла в упражнениях со скакалкой (18,200), мячом (20,400) и лентой (20,250). В еще одном финале (с булавами) не было равных белоруске Елизавете Зорькиной (19,800).

Накануне Дина Агишева, Елизавета Зорькина и Полина Сланчевская уверенно выиграли командный турнир.

Состязания, которые проходили в Брно 6-8 марта, собрали спортсменок из 16 стран.

Белта

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