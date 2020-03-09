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«Ислочь» не получила лицензию АБФФ для участия в чемпионате
09.03.2020 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию
Отметим, что «Ислочь» не смогла подтвердить выполнение всех критериев разряда «А», и Комитет отказал клубу в выдаче лицензии.
Окончательное решение по
По итогам заседания остальные 15 клубов получили лицензии на сезон 2020 года.
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6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию АБФФ.
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