«Ислочь» не получила лицензию АБФФ для участия в чемпионате

Источник материала: Tribuna.com

6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию . Комитет рассмотрел 16 заявок футбольных клубов на получение лицензии АБФФ «Высшая лига».

Отметим, что «Ислочь» не смогла подтвердить выполнение всех критериев разряда «А», и Комитет отказал клубу в выдаче лицензии.

Окончательное решение по будет принимать Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ на следующей неделе.

По итогам заседания остальные 15 клубов получили лицензии на сезон 2020 года.

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