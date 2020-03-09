«Ислочь» подаст апелляцию на решение АБФФ не выдавать клубу лицензию

Источник материала: Tribuna.com

«Ислочь» подаст апелляцию на решение . Футбольный клуб из Минского района обжалует решение в Апелляционном комитете по клубному лицензированию АБФФ.

Напомним, 6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию на получение лицензии АБФФ «Высшая лига» в сезоне-2020. По итогам заседания Комитет принял решение отказать клубу в выдаче лицензии.

«В ближайшее время футбольный клуб «Ислочь» подтвердит выполнение всех критериев и в установленные сроки подаст апелляцию. Заседание Апелляционного комитета пройдет на следующей неделе», – говорится в сообщении «Ислочи».

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