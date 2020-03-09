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«Ислочь» подаст апелляцию на решение АБФФ не выдавать клубу лицензию
09.03.2020 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ислочь» подаст апелляцию на решение
Напомним, 6 марта в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию на получение лицензии АБФФ «Высшая лига» в сезоне-2020. По итогам заседания Комитет принял решение отказать клубу в выдаче лицензии.
«В ближайшее время футбольный клуб «Ислочь» подтвердит выполнение всех критериев и в установленные сроки подаст апелляцию. Заседание Апелляционного комитета пройдет на следующей неделе», – говорится в сообщении «Ислочи».
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«Ислочь» подаст апелляцию на решение АБФФ.
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