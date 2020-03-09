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Хачериди зарабатывает 450 тыс евро в год в «Динамо» Брест (Telekom Sport)

09.03.2020 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, сколько защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди получает в белорусском клубе.

По информации Telekom Sport, годовой оклад 32-летнего футболиста составляет 450 тысяч евро.

Таким образом, месячная зарплата украинца равна около 37 500 евро.

Хачериди стал игроком брестского клуба в начале 2020 года, но пока не дебютировал за клуб. Подробная статистика здесь.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2021 года, то есть футболист может заработать 900 тысяч евро.

Отмечается, что бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу предлагал футболиста ФКСБ (ранее «Стяуа»), но владелец румынского клуба Джиджи Бекали не смог оформить этот трансфер.

Динамо Брест: новости, тексты

 
Теги: Брест
 
 
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Стало известно, сколько защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди получает в белорусском клубе.
 
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