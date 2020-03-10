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Замдиректора Раубичей о Кубке IBU: «Снег таял. Чтобы сохранить его запасы, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру»
10.03.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора
«Когда принималось решение о переносе
Самое интересное, что в итоге во время гонок Кубка IBU трасса была лучше, чем на чемпионате Европы. Из‑за дефицита времени мы не успели ее должным образом утрамбовать, и при положительных температурах верхний слой немного рыхлился. Это создавало спортсменам дополнительные трудности. Сейчас же покрытие уплотнилось, и спортсменам было легче», – сказал Хмельков.
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Замдиректора Раубичей о Кубке IBU: «Снег таял. Чтобы сохранить его запасы, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру»
Заместитель директора Раубичей Егор Хмельков рассказал о подготовке трассы к ЧЕ и этапу Кубка IBU в Беларуси.
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