Замдиректора Раубичей о Кубке IBU: «Снег таял. Чтобы сохранить его запасы, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора Раубичей Егор Хмельков рассказал о подготовке трассы к ЧЕ и этапу Кубка IBU в Беларуси.

«Когда принималось решение о переносе чемпионата Европы , картина за окном еще хоть как‑то давала надежду на то, что будет хотя бы несколько «зимних» дней. Но ближе к началу соревнований погода нам преподносила один сюрприз за другим. Снег таял. Чтобы сохранить его запасы и сделать трассу соответствующей уровню соревнований, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру. Обычно ей посыпают трассу перед гонками в наиболее теплые дни, чтобы придать покрытию жесткость, но хватает такого «усиления» всего на несколько часов.

Самое интересное, что в итоге во время гонок Кубка IBU трасса была лучше, чем на чемпионате Европы. Из‑за дефицита времени мы не успели ее должным образом утрамбовать, и при положительных температурах верхний слой немного рыхлился. Это создавало спортсменам дополнительные трудности. Сейчас же покрытие уплотнилось, и спортсменам было легче», – сказал Хмельков.