ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замдиректора Раубичей о Кубке IBU: «Снег таял. Чтобы сохранить его запасы, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру»

10.03.2020 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора Раубичей Егор Хмельков рассказал о подготовке трассы к ЧЕ и этапу Кубка IBU  в Беларуси.

«Когда принималось решение о переносе чемпионата Европы, картина за окном еще хоть как‑то давала надежду на то, что будет хотя бы несколько «зимних» дней. Но ближе к началу соревнований погода нам преподносила один сюрприз за другим. Снег таял. Чтобы сохранить его запасы и сделать трассу соответствующей уровню соревнований, прикладывались огромные усилия. В некоторых случаях пришлось использовать селитру. Обычно ей посыпают трассу перед гонками в наиболее теплые дни, чтобы придать покрытию жесткость, но хватает такого «усиления» всего на несколько часов.

Самое интересное, что в итоге во время гонок Кубка IBU трасса была лучше, чем на чемпионате Европы. Из‑за дефицита времени мы не успели ее должным образом утрамбовать, и при положительных температурах верхний слой немного рыхлился. Это создавало спортсменам дополнительные трудности. Сейчас же покрытие уплотнилось, и спортсменам было легче», – сказал Хмельков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель директора Раубичей Егор Хмельков рассказал о подготовке трассы к ЧЕ и этапу Кубка IBU в Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Марцел Личка: «Было предложение из Чехии, Словакии, одно – из бывшей советской республики. Одно – из Польши»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика