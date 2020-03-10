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Рене Фазель: «Говорить об отмене ЧМ-2020 слишком рано. ИИХФ мониторит ситуацию»
10.03.2020 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможной отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.
Ранее вице-президент организации Калерво Куммола сообщил, что турнир не будет перенесен в Россию, подтвердив, что чемпионат будет отменен, если не получится провести его в Швейцарии.
«Мы мониторим ситуацию. Пока слишком рано говорить об отмене. Я очень надеюсь, что чемпионат состоится.
Самое позднее, когда решение будет принято, середина апреля», – сказал Фазель.
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Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможной отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.
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